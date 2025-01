Roger ensaia improvisação de Aguirre na lateral esquerda do Internacional

O Inter provavelmente terá uma improvisação no time que vai enfrentar a seleção do México, nesta quinta-feira (16), às 21h, no Beira-Rio. Afinal, o técnico Roger Machado não tem peças para utilizar na lateral esquerda. Por isso, a tendência é que Aguirre seja improvisado na posição neste primeiro teste da equipe na temporada.

A situação deve ocorrer porque o Colorado ainda não pode contar com o titular da lateral esquerda. Mesmo que o Colorado tenha chegado a um acordo com o Celtic, da Escócia, pela contratação em definitivo de Bernabei, alguns detalhes burocráticos impedem o anúncio. De acordo com o portal “Zero Hora”, o clube europeu ainda não emitiu o comunicado oficial sobre a transferência. Com isso, não é possível a compra das passagens aéreas.