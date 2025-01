Porto expõe irregularidades graves com joias, viagens de luxo e comissões

O Futebol Clube do Porto, um dos principais clubes do futebol português, enfrenta um momento delicado com a divulgação de uma auditoria conduzida pela consultoria ‘Deloitte’ sobre a gestão do clube nas últimas 10 temporadas, entre 2014/15 e 2023/24. O relatório apontou graves irregularidades financeiras que comprometeram as finanças do clube.

A investigação revelou que o Porto gastou 155,9 milhões de euros em comissões a intermediários durante esse período, um valor que deveria ter sido de 105,9 milhões. Esse excesso de 50 milhões de euros reflete um impacto significativo, especialmente porque, das 55 transferências analisadas, 51 não apresentaram documentos que justificassem os pagamentos. Além disso, 35% do total pago acabou sendo direcionado a apenas três intermediários: Jorge Mendes, Pedro Pinho e Giuliano Bertolucci.