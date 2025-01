Matheus Martins recusa oferta de clube russo para ficar no Botafogo

Atacante rechaça proposta do CSKA, da Rússia, e acredita que pode ganhar mais chances no time titular com saídas de Almada e Luiz Henrique

Com boas atuações no Botafogo em 2024, o atacante Matheus Martins também despertou interesse do futebol europeu. Nos últimos dias, ele recebeu contato do CSKA, da Rússia, que ofereceu praticamente o dobro do salário que o jogador recebe no Alvinegro. Além disso, os russos sinalizaram que fariam uma oferta de 15 milhões de euros (R$ 93 milhões na cotação atual). A proposta, no entanto, parou no atacante, que recusou a investida. A informação é do “ge”.

Matheus Martins, afinal, não se empolgou com a investida do CSKA por ter o desejo de permanecer no Botafogo. O atacante acredita que, com as saídas de Almada e Luiz Henrique, poderá brigar por uma vaga no time titular em 2025.