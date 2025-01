Manchester United x Southampton: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Nesta quinta-feira (16), United e Southampton se enfrentam às 17h (de Brasília), na partida de encerramento da 21ª rodada do Campeonato Inglês. O duelo será disputado no Old Trafford, em Manchester, e coloca frente a frente duas equipes que estão pressionadas para voltar a vencer na competição.

Como chega o Manchester United

A crise no Manchester United parece não ter fim. Nem a chegada do técnico Rúben Amorim, que fez um grande trabalho no Sporting, conseguiu evoluir o rendimento da equipe, que não vence há quatro rodadas na Premier League e está na 14ª posição, com 23 pontos, apenas sete acima do Ipswich Town, primeiro na zona de rebaixamento.

Contudo, a equipe vem de um grande resultado contra o Arsenal, no qual eliminou os Gunners na Copa da Inglaterra, em pleno Emirates Stadium, em Londres. Dessa maneira, o United quer aproveitar o embalo para voltar a vencer na Premier League, diante do lanterna da competição.

Porém, o técnico Rúben Amorim terá um desfalque de última hora para o duelo nesta quinta-feira. Isto porque o lateral-direito Dalot foi expulso na partida contra o Arsenal na FA Cup e vai cumprir suspensão neste duelo contra o Southampton. Assim, ele se junta a Mason Mount, Jonny Evans, Victor Lindelof e Luke Shaw, lesionados e baixas confirmadas na equipe.