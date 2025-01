Jornalistas opinam sobre ‘briga’ entre Dudu e Leila Pereira: ‘Egocentrismo e vaidade’

A presidente do Palmeiras decidiu processar o atacante do Cruzeiro, ídolo Alviverde, por ofensas publicadas nas redes sociais

O caso judicial entre Dudu, do Cruzeiro, e a presidente Leila Pereira, do Palmeiras, esteve em evidência nesta semana. E assim como em toda polêmica, há sempre dois lados e inúmeras interpretações diante de um mesmo contexto. Na mídia esportiva, por exemplo, há quem concorde com a insatisfação do atacante celeste, mas também há quem discorde de ambos.

No debate da última edição do ‘SBT Sports’, de terça-feira (14), o jornalista Mano saiu em defesa de Dudu. O comunicador interpretou a declaração da presidente Leila Pereira como uma ação ”egocêntrica” para jogar o atacante ”aos leões”.