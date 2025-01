Internacional x México: onde assistir, arbitragem e escalação

Colorado dará pontapé inicial na temporada em amistoso com a seleção do México, nesta quinta-feira (16), no Beira-Rio / Crédito: Jogada 10

O Internacional terá o seu primeiro teste na temporada ao enfrentar a seleção do México, nesta quinta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Beira-Rio. O convite partiu do Colorado, que estava em busca de um oponente para o seu teste inicial na temporada. Onde assistir A CazéTV no YouTube, na Record em TV aberta e o SporTV em TV fechada vão transmitir o jogo, a partir das 21h.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como chega o Internacional A principal missão da equipe gaúcha é quebrar o jejum de nove anos sem títulos e se inspira no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2024 para ter sucesso. Assim, a prioridade da diretoria foi a manutenção do trabalho de Roger Machado, responsável por comandar o Inter nesta arrancada na Série A, além de manter a base do elenco. Um dos desafios que a direção teve sucesso foi a manutenção do lateral-esquerdo Bernabei, um dos destaques do Colorado na última temporada. Afinal, ele estava em um primeiro momento emprestado ao time gaúcho, mas a quantia pedida pelo Celtic era considerada alta. O clube chegou a perder o prazo para preferência de compra, enviou uma primeira proposta, mas que foi recusada. Apesar disso, as partes chegaram a um acordo, porém ainda não houve a oficialização por detalhes burocráticos. Assim, Roger deve optar por improvisar Braian Aguirre na posição. Portanto, o argentino é um dos desfalques para este amistoso. Outra ausência é o goleiro Rochet, que apresentou uma tendinose no joelho esquerdo. Com isso, a disputa pela vaga ficará entre Anthoni e Ivan. Gabriel Carvalho também é mais uma baixa, pois sofreu uma lesão no pé esquerdo e vai passar por cirurgia. A expectativa é de que o prazo de recuperação seja de três meses, ou seja, deve perder o Campeonato Gaúcho. O zagueiro Rogel está machucado, assim como o meio-campista Bruno Tabata, que também está com dores musculares na coxa esquerda.

Até aqui, no mercado de transferências, o Colorado fechou a contratação do volante Rômulo e do atacante Vitinho por empréstimo. Ainda há tratativas encaminhadas pelo colombiano Johan Carbonero, campeão da Sul-Americana com o Racing, da Argentna, e que também atua no setor ofensivo. Como chega o México A seleção da América do Norte aceitou a proposta do amistoso como forma de preparação para a próxima Copa do Mundo. Como é um dos anfitriões da próxima edição do Mundial, não participa das eliminatórias do seu continente. Por isso, também fechou mais uma partida amigável em janeiro. Após encarar o Internacional, vai à Argentina para embate com o River Plate. Como não corresponde a um compromisso da data Fifa, o treinador Javier Aguirre não pôde convocar os principais nomes do seu elenco que atuam na Europa. Deste modo, o técnico chamou somente jogadores que atuam na liga mexicana. O intuito é realizar alguns testes na equipe e encaminhar uma definição para o grupo do próximo Mundial.