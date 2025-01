Goleiro da Chapecoense, João Paulo fala da expectativa para temporada de 2025

Chape estreia no Campeonato Catarinense nesta quarta-feira, quando enfrenta o Caravaggio no Estádio da Montanha, em Nova Veneza

João Paulo, goleiro do Verdão do Oeste, fala sobre suas expectativas e destaca estar pronto para os desafios da temporada.

Nesta quarta-feira (15), inicia-se a temporada para a Chapecoense. A equipe irá enfrentar em sua estreia o Caravaggio, às 19h30 (de Brasília), no Estádio da Montanha, em Nova Veneza, pela primeira rodada do Campeonato Catarinense.

“Espero realizar uma boa temporada vestindo as cores da Chapecoense. Tenho me esforçado diariamente para mostrar meu trabalho e minhas qualidades. A comissão sabe que estou à disposição para ajudar”, afirmou João Paulo.

O arqueiro também comentou a importância de realizar uma boa campanha vestindo as cores da Chapecoense no campeonato estadual.

“Como equipe, esperamos fazer neste ano uma temporada melhor do que a última. Sabemos do tamanho do clube que representamos, e é sempre importante entregarmos nosso 110% dentro de campo”, disse o goleiro da Chape.