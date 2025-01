Fluminense x São Paulo, Copinha: onde assistir, escalações e arbitrgem

As oitavas de final da Copinha-2025 reservam um confronto de tricolores, que promete ser eletrizante. Afinal, o Fluminense mede forças com o São Paulo em Jaú, às 17h desta quinta-feira (16), no Estádio Zezinho Magalhães. Assim, quem avançar encara o vencedor do duelo entre Cruzeiro e Bahia, que vão a campo no mesmo dia e horário, em São Carlos (SP)

Dessa forma, o Tricolor de Laranjeiras chega com 100% de aproveitamento e segue firme na busca pelo hexa da competição (foi campeão em 1971, 1973, 1977, 1986 e 1989). A equipe do Morumbis, por sua vez, também tem cinco triunfos consecutivos no torneio e almeja o penta (venceu em 1993, 2000, 2010 e 2019).