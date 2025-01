Flamengo terá respiro financeiro com ex-jogadores; entenda

Rubro-Negro vai receber pagamento da última parcela de João Gomes e ainda pode ter valor total da venda de Igor Jesus para o Los Angeles FC / Crédito: Jogada 10

Após iniciar o ano com apenas R$ 3 milhões no caixa, o Flamengo alivia os cofres aos poucos e pode ganhar uma quantia considerável. Além das saídas de David Luiz e Gabigol, o clube também vendeu o zagueiro Fabrício Bruno ao Cruzeiro por 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) à vista. Agora, o clube pode ter outro respiro com os volantes João Gomes e Igor Jesus. O Flamengo está perto de 3.740 milhões de euros (cerca de R$ 23,3 milhões) pela negociação do volante. Na demonstração financeira ainda em 2023, o documento afirma que a última parcela da venda de João Gomes ao Wolverhampton vence no dia 31 de janeiro de 2025, ou seja, no fim deste mês. A transação, no total, ficou em 18,7 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões na cotação da época).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora João Gomes levantou as taças do Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, da Supercopa do Brasil, de dois Cariocas pelo Flamengo. Por outro lado, no Wolverhampton, o volante já atuou em 70 partidas, nas quais marcou cinco gols e deu três assistências.

Lucro milionário com Igor Jesus Ex-Flamengo, Igor Jesus saiu do Estrela da Amadora, de Portugal, para o Los Angeles FC, dos EUA, por 4 milhões de euros (R$ 25 milhões). O Rubro-Negro, que é dono de 50% dos direitos econômicos do jovem de 21 anos, tem direito a metade do valor. No entanto, o valor pode render mais. O jovem, de 21 anos, foi vendido ao Estrela da Amadora em agosto do ano passado por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12,5 milhões). Entretanto, o clube português não pagou até hoje pela transação. Como a revenda foi pelo dobro do valor, o Rubro-Negro pode ter o montante integral da operação: 2 milhões de euros da dívida e mais 2 milhões de euros da atual transferência. O Fla, porém, terá que negociar a dívida com os portugueses.