Flamengo faz trabalho especial para que Arrascaeta esteja 100% na Supercopa

O Flamengo segue sua pré-temporada em Gainesville, nos Estados Unidos, onde disputará a FC Series. No entanto, a equipe não poderá contar com Everton Cebolinha, que foi cortado para se recuperar da cirurgia no tornozelo esquerdo. Outro jogador que não está no mesmo nível físico dos demais é Arrascaeta, porém para o uruguaio existe um cronograma especial. A informação é do portal “ge”.

Afinal, o atleta passou por uma artroscopia no joelho direito no fim do ano passado. O camisa 10 passa por um controle de carga e minutagem, elaborado em conjunto pelos médicos, fisiologistas e preparadores físicos do clube, até que se recupere 100% da cirurgia.