Flamengo anuncia a contratação do atacante Juninho

O Flamengo anunciou, nesta quarta feira (15/01), a contratação do atacante Juninho, que atuava pelo Qarabag. O atleta de 28 anos assinou contrato até o fim de 2028 e é o primeiro reforço do clube para a temporada 2025. No clube, ele utilizará a camisa de número 23. Natural de Pitangui-MG, Juninho começou a carreira no Athletico-PR onde teve destaque nas categorias de base e logo se transferiu para outros clubes por empréstimo. Após se destacar no Chaves (POR), o atacante foi contratado pelo Qarabag, do Azerbaijão, em 2023. Nas duas últimas temporadas, atuou em 80 partidas e marcou 42 gols.

Já no seu primeiro ano de Mengão, Juninho terá pela frente as disputas do Campeonato Carioca, Supercopa, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão e Super Mundial de Clubes da Fifa.

O planejamento prevê que Juninho fique no Ninho do Urubu até a delegação do Flamengo retornar da pré-temporada nos Estados Unidos. O atacante, aliás, não irá para time que jogará as rodadas iniciais do Carioca no Nordeste. Uma das melhores características de Juninho é a capacidade de receber passes nas costas da defesa adversária. Além disso, é rápido e explosivo, o que consegue levar vantagem em ataques velozes. Juninho é destro, gosta de flutuar pela intermediária para atrair os defensores e gerar espaços. Veja como como é o estilo do jogador dentro de campo.