Ex-dirigente do Flamengo rebate jornalistas nas redes sociais: ‘Conversa fiada’

Ex-VP de futebol do clube, Marcos Braz retrucou torcedores e setoristas em seu perfil oficial no X na noite da última terça-feira (14)

A eliminação precoce do Flamengo na Copa São Paulo de Futebol Júnior causou um debate ‘acalorado’ nas redes sociais. Insatisfeito com a crítica de um internauta sobre o trabalho na base, Marcos Braz, ex-vice-presidente do clube, recordou as conquistas mais recentes do Sub-20 durante a gestão de Rodolfo Landim. Na sequência, setoristas do Rubro-Negro passaram a questioná-lo sobre o ‘saldo final’ da categoria.

“A base do Flamengo se tornou a cara do Landim e do Marcos Braz. Só dá vexame”, criticou um torcedor. O ex-dirigente retrucou: “Campeão da Libertadores Sub-20 e campeão do mundo Sub-20. Só lembrando”.