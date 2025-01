Em final eletrizante, Vasco bate o Ceará e avança às oitavas da Copinha-2025

Com destaque para Zuccarello, Meninos da Colina vencem por 3 a 2 e encaram o vencedor do duelo entre Flamengo (SP) e Ibrachiba

Dessa forma, na próxima fase, os Meninos da Colina encaram o vencedor do confronto entre Flamengo (SP) e Ibrachiba, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira (15), em Guarulhos.

Em jogo muito disputado no Comendador Sousa, o Vasco bateu o Ceará por 3 a 2 e garantiu uma vaga nas oitavas de final da Copinha-2025. Assim, Igor Toledo, Gabriel Rocha (contra) e André marcaram os tentos da equipe carioca, enquanto Brian e Melk descontaram para o time cearense.

Início movimentado

Desde o primeiro minuto, as duas equipes buscaram o gol na busca pela classificação. A primeira grande chance foi do Vasco, quando Maxsuell Alegria ficou cara a cara com o goleiro adversário. Riquelme, contudo, tirou a bola em cima da linha e salvou o Vozão.