Cruzeiro e São Paulo empatam no FC Series

Equipes fazem 1 a 1 no primeiro tempo, caem de produção na segunda etapa e agora seguem nos EUA / Crédito: Jogada 10

Cruzeiro e São Paulo estrearam em 2025 com um empate em 1 a 1, nesta quarta-feira (15). As equipes se enfrentaram pelo FC Series, torneio de pré-temporada disputado em Orlando (EUA). Os gols, aliás, saíram no primeiro tempo: Matheus Pereira fez para a Raposa, enquanto Luciano igualou para o Tricolor. A partida marcou as estreias de Gabigol, Dudu, Fagner, Bolasie e Eduardo pelo Cruzeiro, além de Enzo Díaz com a camisa tricolor. O duelo também marcou as reestreias de Fabrício Bruno no time mineiro, e Oscar, pela equipe paulista. Naturalmente, os dois técnicos também usaram muitos meninos da base.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Cruzeiro abriu o placar com menos de um minuto: a zaga do São Paulo vacilou, a bola sobrou para Lucas Romero que acionou Matheus Pereira. Assim, o cruzeirense logo se empolgou com expectativa alta para 2025. No entanto, o São Paulo começou a tomar conta da partida. Vale lembrar que o Tricolor mudou menos o elenco nesta janela. Além disso, o técnico Zubeldía está no cargo há nove meses, contra quatro de Diniz.

O São Paulo logo encontrou onde deveria explorar: a saída de bola do Cruzeiro. Assim, começou a dar muito trabalho, principalmente com André Silva e Luciano. O camisa 10, aliás, igualou para o Tricolor aos 44: Ferreira cruzou na medida para Luciano, que se aproveitou de falha de marcação de Fabrício Bruno e de posicionamento de Cássio, para fazer 1 a 1. As duas equipes voltaram 100% modificadas para o segundo tempo. A primeira boa chance, novamente, foi do Cruzeiro, com o atacante Bolasie, contratado do Criciúma. No entanto, assim como ocorrera na etapa inicial, o São Paulo dominou. As melhores oportunidades saíram dos pés de Calleri.

CRUZEIRO X SÃO PAULO FC Series

Data e horário: 15/01/2025, 21h30 (de Brasília)

Local: Inter & Co Stadium, em Orlando (EUA)

CRUZEIRO: Cássio (Léo Aragão, intervalo); William (Fagner, intervalo), Fabrício Bruno (Jonathan Jesus, intervalo), João Marcelo (Vilalba, intervalo) e Marlon (Kaiki Bruno, intervalo); Lucas Romero (Walace, intervalo, e Peralta, aos 23’2ºT), Matheus Henrique (Lucas Silva, intervalo), Eduardo (Bolasie, intervalo) e Matheus Pereira(Christian, intervalo); Dudu (Marquinhos, intervalo) e Gabigol (Tevis, intervalo). Técnico: Fernando Diniz

SÃO PAULO: Rafael (Jandrei, intervalo); Igor Vinícius (Ferraresi, intervalo), Arboleda (Ruan, intervalo), Sabino (Alan Franco, intervalo) e Moreira (Enzo Díaz, intervalo); Luiz Gustavo (Alisson, intervalo), Marcos Antônio (Pablo Maia, intervalo), Lucas (Oscar, intervalo), Luciano (Erick, intervalo) e Ferreira (William Gomes, intervalo) André Silva (Calleri, intervalo) . Técnico: Luís Zubeldía

Gols: Matheus Pereira, ao 1’1°T (1-0) e Luciano, aos ao 45’1°T (1-1) Cartões amarelos: Árbitra: Tori Penso