Cruz Azul deve se reforçar com jogador que pertence ao Milan

O jovem meio-campista Luka Romero, de vivência exclusiva no futebol europeu, está de malas prontas para o continente americano. Mais especificamente, para se tornar reforço do Cruz Azul-MEX.

De acordo com informação do jornalista César Luis Merlo, Luka terá seus direitos adquiridos pelo clube mexicano junto ao Milan por 3,5 milhões de euros. Na atual cotação, esse valor equivale a R$ 21,7 milhões.

Assim que a parte burocrática entre os clubes estiver concluída, o jogador viaja ao México e finaliza os trâmites no sentido de exames médicos e assinatura do contrato por cinco temporadas. Algo que, consequentemente, interromperia sua passagem por empréstimo pelo Alavés-ESP.

Além do contexto de ser um nome vindo de grande clube europeu, o movimento do Cruz Azul surpreende pela forte concorrência em relação a Luka Romero. Isso porque clubes com tradicionalmente maior orçamento no país como Chivas e América também estavam interessados no meio-campista de 20 anos de idade.

Múltipla escolha

Nascido no México, filho de pais argentinos e com vivência por toda a infância e adolescência na Espanha, Luka vive contexto onde possui tripla nacionalidade. Ou seja, o nome de passagens, além de Milan e Alavés, por Mallorca, Almería (ambos da Espanha) e Lazio-ITA tem condições legais de defender uma das três seleções em questão.