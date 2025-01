Cristiano Ronaldo vai ganhar 5% do Al-Nassr ao renovar com o clube

Astro português também receberá o maior salário do mundo. Confira os valores astronômicos que os árabes oferecem / Crédito: Jogada 10

A caneta já está na mesa para Cristiano Ronaldo assinar o contrato do século com o Al-Nassr. Segundo o jornal “Marca”, ao renovar o vínculo, o atacante terá direito a 5% do clube da Arábia Saudita, além de receber o maior salário do mundo. Muito bem remunerado, o gajo, portanto, será sócio minoritário da agremiação do Oriente Médio. Os valores do salário de Cristiano Ronaldo chegam a 183 milhões de euros anuais (R$ 1,1 bilhões). Por mês, ele ganhará 15,2 milhões de euros (R$ 95 milhões). Por semana, 3,8 milhões de euros (R$ 23,7 milhões) e, enfim, por dia, 550 mil euros (R$ 3,4 milhões). Nenhum outro jogador no mundo alcança estas cifras.

Em negociação, Cristiano Ronaldo também anda dando os seus pitacos sobre as contratações do Al-Nassr. Assim, o astro português sugeriu ao clube o nome do volante brasileiro Casemiro, com quem trabalhou no Manchester United, porém, sem títulos. Juntos, em contrapartida, eles marcaram época no Real Madrid, com quatro títulos da Champions League.