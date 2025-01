Corinthians renova contrato com Léo Mana

Lateral foi campeão da Copinha do ano passado e estendeu o vínculo com o Timão até o final de 2029

O Corinthians anunciou a renovação de mais um dos “Filhos do Terrão”. Nesta quarta-feira (15), o Timão anunciou a extensão do vínculo com o lateral-direito Léo Mana até o final de 2029. Com a saída de Fagner, o jogador será reserva imediato de Matheusinho para a posição.

Léo tinha contrato com o Timão até abril de 2026. No novo vínculo, está estabelecida uma multa de R$ 160 milhões para clubes brasileiros e 100 milhões de euros, cerca de R$ 619 milhões, para transações com o mercado internacional.