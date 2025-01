Com um a menos, Fluminense sofre golaço de bicicleta e perde para Volta Redonda no Carioca

O Tricolor teve um jogador expulso no segundo tempo e sofreu o gol do Voltaço na reta final

Na noite desta quarta-feira (15), o Fluminense perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0, no Raulino de Oliveira, pela 2ª rodada da Taça Guanabara. O Tricolor esteve com um a menos no segundo tempo após a expulsão de Manoel, e com o resultado segue sem vencer no Campeonato Carioca. Para este o duelo, o treinador Marcão contou com os reforços de Guga, Ignacio, Freytes e Nonato, mesmo assim não foi o suficiente.

Com a derrota, o Fluminense continua com um ponto na tabela, enquanto o Volta Redonda chega aos primeiros três pontos. O Tricolor volta a campo no próximo sábado (18), às 19h (de Brasília), contra o Maricá, pela 3ª rodada da Taça Guanabara. Já o Voltaço visita o Bangu, no domingo (19), às 20h.