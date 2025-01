Com novidades, Fluminense divulga relacionados para jogo contra Volta Redonda

Tricolor terá reforços do time principal, como Ignácio, Guga, Nonato e Freytes; veja a lista completa para o jogo de logo mais

O Fluminense divulgou os jogadores relacionados para o duelo desta quarta-feira (15) contra o Volta Redonda, em jogo válido pela segunda rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. E é com direito a reforços, já que alguns jogadores do elenco principal constam na lista.

O lateral-direito Guga, por exemplo, é um deles. Além do lateral, os zagueiros Juan Freytes e Ignácio também surgem entre os relacionados para o duelo de logo mais, bem como o volante Nonato. A bola rola às 21h30 (de Brasília) no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.