Com interesse do Atlético, Júnior Santos se reapresenta ao Botafogo

Atacante não esteve presente no primeiro dia de treinamento, mas avisou ao clube que teve ciência do motivo de sua ausência

Nesta quarta-feira (15), o atacante Júnior Santos se reapresentou ao Botafogo após ter faltado no dia anterior, que marcou o primeiro encontro oficial dos atletas em 2025. Com negociação em andamento junto ao Atlético, o jogador alegou “motivos pré-acordados com o clube” para justificar sua ausência.

Aliás, artilheiro da histórica conquista da Libertadores pelo Alvinegro em 2024. O atacante Júnior Santos, autor de um dos gols decisivos na grande final, também se manifestou nas redes sociais, onde aparece em vídeo publicado pelo Botafogo: “2025, bora, hein. É nosso!”