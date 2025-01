Botafogo retorna interesse pelo volante Wendel, atualmente na Rússia

O Botafogo entrou em negociação pelo volante Wendel, atualmente no Zenit, da Rússia. Assim, enviou uma proposta formal aos representantes do clube russo. No entanto, eles não liberam seus jogadores com facilidade em transferências.

Contudo, Wendel afirma que observa com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro. Além disso, o Botafogo usa ao seu favor os exemplos de Luiz Henrique e Igor Jesus, que, após retornarem ao Brasil e apresentarem grandes atuações defendendo a equipe carioca, chegaram à Seleção Brasileira sob o comando do técnico Dorival Júnior. A informação é do portal “ge”.