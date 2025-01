Bayern goleia Hoffenheim e mantém vantagem na liderança do Alemão

Bávaros conquistam vitória com tranquilidade na partida que encerrou o primeiro turno da Bundesliga 2024/25 / Crédito: Jogada 10

O Bayern, campeão simbólico do primeiro turno do Campeonato Alemão 2024/25, encerrou a primeira metade da competição com vitória por 5 a 0 sobre o Hoffenheim, nesta quarta-feira (15). Sané, duas vezes, Raphael Guerreiro, Harry Kane, de pênalti, e Gnabry balançaram a rede em Munique, pela 17ª rodada da Bundesliga. O Bayern já entrou em campo como campeão simbólico da primeira metade da Bundesliga, mas precisava da vitória em casa para manter a vantagem de quatro pontos na liderança da competição. Isto porque o Leverkusen venceu o Mainz na última terça-feira (14), também nesta 17ª rodada, e havia diminuído a diferença para os Bávaros. Dessa maneira, o Bayern chegou aos 42 pontos, contra 38 do vice-líder Leverkusen.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Outra conquista para o clube de Munique nesta quarta-feira foi para Harry Kane. Isto porque o camisa 9 chegou a 16 gols e assumiu a artilharia isolada da Bundesliga, agora com um a mais que Omar Marmoush, do Eintracht Frankfurt. Além disso, o atacante marcou 18 gols de pênaltis em 18 cobranças com a camisa do Bayern.

Por outro lado, o Hoffenheim segue em crise e vive um momento complicado. Isto porque o time chegou a nove jogos consecutivos sem vencer na temporada, somando todas as competições. Assim, a equipe manteve os 14 pontos e contou com o tropeço do Heidenheim para seguir na 15ª posição, fora da zona de rebaixamento. Bayern de Munique x Hoffeinhem O Bayern dominou a partida desde o primeiro momento e encaminhou a vitória ainda na primeira etapa. Sané abriu o placar ao aproveitar uma sobra de bola na área, com boa finalização logo aos seis minutos. Aos 12, foi a vez de Raphael Guerreiro repetir a dose e ampliar após assistência de Harry Kane. Ainda deu tempo para o artilheiro deixar a sua marca aos 26, em cobrança de pênalti.