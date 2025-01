Atlético: Everson projeta títulos em 2025, mas espera por reforços

Goleiro do Atlético garante que clube tem tudo para ficar entre os principais do país. Contudo, alerta para a necessidade de novas contratações

Um dos nomes importantes do Atlético, Everson foi alvo de investidas do Bahia durante a janela de transferências. A diretoria do Galo, no entanto, trabalhou bem e conseguiu manter o atleta, com renovação de contrato e, consequentemente, valorização salarial. Para 2025, o goleiro planeja mais títulos com a camisa alvinegra.

O arqueiro atleticano quer uma equipe forte e competitiva para seguir na briga por títulos em 2025.