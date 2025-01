Apresentadora da Band é cancelada por postar meme com comentarista da Globo

A apresentadora do programa “Jogo Aberto” da Band, Renata Fan, recebeu críticas por compartilhar uma postagem envolvendo a mudança do comentarista Denílson para a Globo. Afinal, as cantoras trans Pabllo Vittar, que foi incluída na montagem, e Urias condenaram a atitude da jornalista esportiva. A produção visava fazer um comparativo sobre a alteração de ambientes de trabalhos do ex-jogador.

Na primeira foto, o ex-atleta está ao lado de Renata Fan, na emissora do bairro do Morumbi, em São Paulo. Em seguida, no outro registro, o profissional de comunicação divide o cenário da edição paulista da atração “Globoesporte” com a artista Pablo Vittar.