Amigos receberam mais de R$ 50 mil por suposto envolvimento de zagueiro do Sevilla em esquema de apostas

Titular absoluto no time de García Pimienta, o defensor de 22 anos foi detido pela Polícia da Espanha na última terça-feira, 14 / Crédito: Jogada 10

O suposto envolvimento do zagueiro Kike Salas, titular do Sevilla (ESP), em um esquema de manipulação rendeu pelo menos 9 mil euros (R$ 56 mil na cotação atual) aos amigos implicados no caso. A Polícia Nacional da Espanha deteve o jogador na última terça-feira (14) sob suspeita de participação em uma rede de apostas ilegais para beneficiar pessoas próximas. A detenção ocorreu após a investigação liderada pelo Tribunal de Morón desconfiar da quantidade atípica de cartões amarelos recebidos por Kike. Isso porque operadores de apostas receberam alertas sobre a movimentação incomum de dinheiro entre as rodadas 30 e 38 da temporada 2023/24 da La Liga.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com novas informações do jornal ‘El Confidencial’, os amigos envolvidos lucraram cerca de R$ 56 mil com as punições de Salas. O defensor, aliás, fechou a edição passada como o atleta mais advertido na La Liga.

Zagueiro do Sevilla na mira do Tribunal A investigação apura a quantidade excessiva de cartões amarelos recebido por Salas entre as rodadas 30 e 38 da temporada 2023/24. O zagueiro recebeu 10 punições em toda edição passada da LaLiga, sendo sete nesse período. O número chamou atenção pois a equipe não tinha grandes aspirações no campeonato, e a maioria dos cartões ocorreram nos minutos finais das partidas. Suspeita-se, portanto, que o defensor tenha informado a pessoas próximas sobre as punições propositais. Vale frisar que casos de manipulação figuram entre graves violações às regras do esporte e podem culminar em prisão de seis meses a três anos. Outras duas pessoas do círculo de amizades do zagueiro também estão sob investigação. Os jovens não tiveram suas identidades reveladas, mas suspeita-se de participação direta no esquema.