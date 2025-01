Zubeldía arma São Paulo com dois times para estreia na temporada

Tricolor encara o Cruzeiro nesta quarta-feira com uma equipe em cada etapa da partida válida pela FC Series

O São Paulo terá o primeiro compromisso desta temporada nesta quarta-feira (15). Em Orlando, o Tricolor encara o Cruzeiro, às 21h30, na abertura da FC Series. Para o confronto, a equipe comandada por Luis Zubeldía será diferente de um tempo para o outro.

Na última atividade antes da partida, a comissão técnica separou 22 jogadores em duas equipes. Os atletas realizaram uma espécie de treino fantasma, coordenando as ações táticas do time contra 11 bonecos que estavam no gramado.