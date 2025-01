Zagueiro da Segunda Divisão da Espanha na mira do Flamengo

Ex-Santos, jovem defensor pode ser o segundo reforço do clube na era Bap/Boto / Crédito: Jogada 10

Após contratar o atacante Juninho, junto ao Qarabag, do Azerbaijão, o Flamengo pode divulgar um novo reforço em breve. Trata-se de Kaiky, zagueiro do Almería, da Segunda Divisão da Espanha. A informação é do site “Coluna do Fla”. O clube busca nomes para a posição após as saídas de David Luiz e Fabrício Bruno. O primeiro, fora dos planos, não teve o contrato renovado. Já o segundo trocou o Rubro-Negro pelo Cruzeiro no último fim de semana. Ortiz, Léo Pereira, Pablo e Cleiton são os zagueiros que o técnico Filipe Luís tem à disposição.

A diretoria do Flamengo, em união com scout, aprovou o nome de Kaiky e iniciou as conversas pelo beque, de acordo com a publicação.