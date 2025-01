Vila Nova x Corinthians na Copinha: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam pela terceira fase da competição nesta quarta-feira no Estádio Bruno José Daniel

Vila Nova e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2025. As equipes, portanto, entram em campo na busca da classificação para as oitavas de final da competição.

Assim, quem vencer avança de fase e enfrenta o vencedor do confronto entre Ituano x Fortaleza. No entanto, em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será por meio de disputa de pênaltis.