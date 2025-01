Único reforço do Flamengo vive casório discreto com modelo

Relacionamento do novo jogador do Rubro-Negro já dura há cinco anos e companheira expõe momentos familiares e também com a filha de oito meses

O atacante Juninho, que deve ser a primeira contratação do Flamengo na janela de transferências, já desembarcou no Rio de Janeiro para assinar o contrato. Ele chega para preencher a lacuna deixada com a saída de Gabigol. Portanto, com a proximidade de um desfecho positivo nas tratativas, torcedores do Rubro-Negro enviaram diversas mensagens no perfil de sua esposa, a modelo e empresária Vivian Lorraine, de 24 anos.

“Bem vindos ao RJ. Deus abençoe vocês”, “Vocês vão ser muito feliz aqui no mengão”, “Agora vai tirar foto no Cristo. Seja bem-vinda você, o Juninho e a família”, “Seja bem-vinda ao maior do Rio”, “Quando vocês chegam ao Rio?”, foram alguns dos recados que o casal recebeu.