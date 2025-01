Titular do Sevilla é detido na Espanha por suposto envolvimento em esquema de apostas

O zagueiro titular do Sevilla, Kike Salas, acabou detido pela Polícia Nacional da Espanha nesta terça-feira (14). A ação ocorreu sob suspeita de participação em esquema de apostas para beneficiar amigos em jogos da LaLiga , com cartões amarelos. O caso está sendo investigado pelo Tribunal de Morón de la Frontera.

Outras duas pessoas do círculo de amizades do zagueiro também estão sob investigação. Os jovens não tiveram suas identidades reveladas, mas suspeita-se de participação direta no esquema.

O caso

A investigação apura a quantidade excessiva de cartões amarelos recebido por Salas entre as rodadas 30 e 38 da temporada 2023/24. O zagueiro recebeu 10 punições em toda edição passada da LaLiga, sendo sete nesse período. Ele, aliás, terminou o ano como o atleta mais advertido na competição.

Segundo informações, o zagueiro de 22 anos teria informado a pessoas próximas que receberia punições de forma proposital. Os possíveis ilícitos relacionados a apostas esportivas indicam que Salas provocou cartões nos minutos finais de partidas específicas.

Casos de manipulação figuram entre graves violações às regras do esporte e podem culminar em prisão de seis meses a três anos. Vale pontuar que a LaLiga recorreu às autoridades para atuar como acusadora no processo. Representantes confirmaram a ação em contato com a reportagem do ‘SportBuzz’ nesta terça-feira (14).