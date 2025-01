Soteldo tem bom rendimento nos treinos, e Santos deve mantê-lo no elenco

Peixe entende que o atacante venezuelano agregaria ao elenco e rejeitou uma investida do Atlético, pois valores não agradaram / Crédito: Jogada 10

O Santos deve promover uma mudança no seu planejamento. Isso porque o técnico Pedro Caixinha provavelmente vai preferir manter Soteldo no elenco. A avaliação interna é que o venezuelano tem condições de agregar e qualificar o atual grupo. Portanto, a tendência é de que o jogador não seja mais negociado com o Atlético. Em um primeiro momento, o comandante português tinha um receio pelo histórico de atos de indisciplina em sua segunda passagem pelo Peixe. Entretanto, de acordo com informações do portal “Uol”, depois dos primeiros dias de convivência, o treinador não tem reclamações sobre o comportamento de Soteldo.

Na verdade, após o período de empréstimo no Grêmio, o rendimento do atleta nos treinamentos da pré-temporada vem agradando ao treinador. Simultaneamente aos elogios pelo desempenho, Soteldo demonstra esforço para se acostumar a jogar pelo lado direito de ataque. Inclusive, há a possibilidade de retornar ao time titular já na estreia do Santos no Campeonato Paulista exatamente na ponta direita. Vale ressaltar que a preferência do jogador é atuar pelo lado esquerdo.

Soteldo convence o Santos e não deve ser vendido ao Galo O impacto do venezuelano foi tão positivo que o comandante português deve descartar negociá-lo com o Atlético. Por outro lado, Cuca, que recentemente retornou ao Galo, tem o interesse em voltar a trabalhar com Soteldo. Apesar disso, o aspecto financeiro da proposta não recebeu o aval do Santos. Além disso, a avaliação do Alvinegro Praiano é de que teria um custo maior em buscar uma reposição caso aceitasse a oferta. Assim, para tentar fazer o clube paulista mudar de ideia, o Galo precisa melhorar a sua investida ou incluir alguns dos jogadores de seu elenco.