Serie A: Juventus sai na frente, mas leva empate da Atalanta

Jogando no Gewiss Stadium, em Bérgamo, Atalanta e Juventus ficaram no empate por 1 a 1, nesta terça-feira (14), em jogo atrasado pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. O resultado não soa como surpresa, já que é o inacreditável 13º empate da Juve em 20 partidas no certame, onde surge como o único invicto. Kalulu marcou para a Juve, enquanto o artilheiro Retegui empatou pelos donos da casa, que perdem a chance de se aproximar do líder Napoli.

O primeiro tempo foi de bastante equilíbrio em Bérgamo. Afinal as duas equipes se equipararam nas finalizações, apesar da maior posse de bola por parte da Atalanta. A Juventus, porém, foi quem obteve a melhor chance dos primeiros 45 minutos, quando Nico González ficou com a sobra e, de esquerda, mandou com perigo, à direita de Carnesecchi.

Aos 8′, a Juventus conseguiu seu gol e com o próprio Kalulu. Em lançamento da esquerda, McKennie esperou a ultrapassagem do zagueiro, que deu uma de atacante e, de bico, mandou para o fundo da rede. Já na saída de bola, a Atalanta respondeu, e o volante brasileiro Ederson obrigou Di Gregorio a fazer uma bela defesa em chute de fora da área.

Já no começo do segundo tempo, um dos lances mais impressionantes da temporada italiana. Kalulu, da Juve, cabeceou após cruzamento em escanteio e acertou a trave. A bola correu em cima da linha e o goleiro Carnesecchi, de maneira sensacional, deu um tapa pouco antes dela entrar.

O empate saiu aos 32′ com Retegui. Ele, que saíra do banco já na etapa final, cabeceou firme para passar por Di Gregorio e deixar tudo igual no marcador. Foi após levantamento da esquerda, com Bellanova ajustando de cabeça para o meio da área. O ítalo-argentino, também de cabeça, se antecipou à zaga para empatar, alcançando a artilharia isolada (13 gols). Zaniolo, outro que saiu do banco, teve a chance da virada, mas parou em Di Gregorio, que defendeu com o pé direito. Yldiz, pela Juve, quase anotou o segundo, chutando rasteiro a centímetros da trave já nos acréscimos, na última chance do jogão.

Próximos passos

Com o resultado, o título fica um pouco mais distante para a Atalanta. Afinal, apesar de diminuir a distância para o líder Napoli para quatro, o tropeço em casa pode custar caro no fim do certame. Agora, a equipe de Bérgamo tem pela frente ninguém menos que o… Napoli. É no sábado (18), às 16h45 (de Brasília). Assim como nesta terça, o jogo será em Bérgamo; desta vez válido pela 21ª rodada.

Já a Juventus encara o clássico com o Milan, no mesmo dia, mas mais cedo; às 14h. A partida ocorre no Allianz Stadium, em Turim. Com o 13º empate em 20 jogos, a equipe do técnico Thiago Motta empaca na quinta colocação, com 34 pontos, e ainda pode perder a posição para a Fiorentina, que vem atrás, com 32, mas com um jogo a menos.