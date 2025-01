São Paulo x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Animado com as boas exibições, o Tricolor paulista busca mais uma vitória para alcançar as oitavas de final da Copinha

O São Paulo enfrenta o Juventude nesta terça-feira (14/01), às 18h30, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Tricolor chega com 100% de aproveitamento e agora encara o clube Jaconero para saber quem avança para as oitavas de final da competição.

A Voz do Esporte preparou uma cobertura especial para esta partida. O esquenta começa às 17h30, com a apresentação de Gabriel Belmonte e, com a bola rolando, Eduardo Rizzati estará na narração.