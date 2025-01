Santos inscreve Soteldo no Paulista e deixa espaço para reforços

O Santos inscreveu apenas 19 jogadores no Campeonato Paulista. Com isso, o Peixe ainda pode contar com mais 11 atletas na disputa da primeira fase do estadual. Além das presenças de Leo Godoy, Luisão, Zé Ivaldo e Thaciano, Soteldo também é uma das novidades no grupo.

O venezuelano estava emprestado ao Grêmio e retornou ao Peixe nesta temporada. Em meio a rumores de negociação, o jogador seguiu treinando com o elenco santista. Com a presença confirmada no Paulistão, o Santos dá um grande sinal de que conta com o atleta para o ano, frustrando o Atlético-MG.