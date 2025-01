Riquelme Felipe comemora estreia no profissional do Fluminense: ‘Marcada na vida’

Em campo, ele deu o pontapé inicial na carreira e as principais chances da equipe saíram de seus pés. Ainda no primeiro tempo, aplicou um lindo chapéu no adversário e esbanjou talento. Assim, quando se ambientou à partida, subiu de produção e passou a ditar o ritmo da equipe com muita qualidade.

Contudo, o jogador não esperava a falta de precisão dos companheiros para estufar a rede do goleiro Zé Carlos. Tal ineficiência fez com que o zero não saísse do placar, mesmo com a boa atuação no segundo tempo. Algo comum para uma equipe que treinou por pouco tempo neste início de ano.

Na próxima rodada, o Fluminense mede forças com o Volta Redonda nesta quarta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Raulino de Oliveira, pela 2ª rodada do Carioca-2025.

