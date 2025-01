Reunião de Textor com elenco do Botafogo aborda pagamento de bônus da Libertadores

Os jogadores do elenco do Botafogo se reuniram virtualmente, nesta segunda-feira (13), com John Textor para tratar prioritariamente sobre o pagamento das bonificações pela conquista do título da Libertadores. O encontro não foi presencial, visto que o dono da SAF do Alvinegro está em Londres, na Inglaterra. A informação é do portal ‘ge’.

A avaliação da conversa foi positiva por parte do clube, que aguarda a reapresentação marcada para esta terça no Espaço Lonier. Ainda de acordo com a publicação, líderes do elenco expressaram inconformismo pela situação, além da falta de quitação das rescisões contratuais de companheiros que saíram recentemente do clube. O plantel atual está com os salários em dia.

Com a ameaça de o elenco não participar de um treino, o que ocorreu por parte de um jogador que segue no plantel, o Botafogo se pronunciou em relação aos atrasos nas bonificações, alegando que o motivo foi a demora no repasse da premiação entre a Conmebol e a CBF.

A reapresentação dos atletas está prevista para o ínício da tarde desta terça-feira (14), mas a participação no treino não foi confirmada pelo elenco. Está certo, porém, uma nova reunião para debater as questões levantadas na conversa virtual desta segunda.