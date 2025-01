Renê diz que quer fazer história no Fluminense e elogia Mano: ‘Encaixa com meu perfil’

Um dos sete reforços do Fluminense na temporada, até aqui, Renê chega para dar experiência ao setor defensivo e intensidade física. Durante sua apresentação, o lateral-esquerdo falou sobre a disputa pela posição com Gabriel Fuentes e a chance de novamente trabalhar com o técnico Mano Menezes.

“Eu acompanho todos os clubes do futebol brasileiro. Sei que teve a saída do Marcelo e do Diogo Barbosa. Trabalhei com o Diogo, sei da qualidade, e o Marcelo dispensa comentários. Sei que vou brigar com Fuentes pela posição. Ele tem muita qualidade. Não conversei com o Mano depois que cheguei. Mas é um treinador que conheço e encaixa bem com meu perfil. Multicampeão e sabe o que é o futebol brasileiro. Feliz em reencontrá-lo. Espero que possamos conquistar títulos juntos”, elogiou.

Disputa do Super Mundial e críticas em outras equipes

Vale lembrar que Renê fez sua estreia como profissional pelo Sport em 2012 e por lá conquistou títulos como Copa do Nordeste e do Campeonato Pernambucano. Em seguida, teve passagem pelo Flamengo, com regularidade, e estava no Internacional desde 2022. O lateral falou sobre críticas reconhecimento, assim como analisou a disputa do Super Mundial no meio do ano.