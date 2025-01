Possível saída de Jr. Santos para o Atlético revolta torcida do Botafogo

Revolta e pesar. É assim que a torcida do Botafogo reagiu à notícia da possível saída de Júnior Santos para o Atlético . Há poucos dias, Tiquinho, outro xodó no Estádio Nilton Santos, trocou o Mais Tradicional pelo Santos. A mudança rachou a galera. Porém, com o Anjo das Pernas Confusas, não. Nas redes sociais, o termômetro indicou outro cenário. O público alvinegro foi unânime em condenar o negócio.

Aos 30 anos, Júnior Santos pode reforçar um dos rivais brasileiros, além de perder a identificação com Glorioso. Artilheiro do time em 2024, com 20 gols, o Jacaré está em alto nível e ganhou o lugar de Tiquinho no posto de ídolo máximo das arquibancadas do Colosso do Subúrbio. Sua possível ida ao Mineiro, portanto, mexeu com a massa.