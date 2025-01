Patrocinadora máster do Corinthians obtém liminar para operar no Brasil

Patrocinadora máster do Corinthians desde julho do ano passado, a Esportes da Sorte obteve, nesta segunda-feira (13) uma autorização liminar da Justiça para operar nacionalmente como casa de apostas esportivas. .

A empresa atuava no território brasileiro amparada por uma licença obtida da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro), mas no dia 2 de janeiro de 2025, o STF proibiu, a “exploração das atividades de loterias e jogos eletrônicos fora do território estadual Rio de Janeiro”, além do “credenciamento de empresas para atuarem em outras localidades”. Assim, ela foi afetada pela decisão do ministro André Mendonça.