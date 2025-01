Milan, de virada, vence o Como em jogo pelo Italiano

Após saírem atrás, Milanistas se recuperam na reta final e vencem, por 2 a 1. Rafael Leão fez a diferença / Crédito: Jogada 10

Mesmo jogando mal boa parte do tempo, o Milan conseguiu excelente resultado nesta terça-feira, 14/1. No acanhado Giuseppe Sinigaglia, 8 mil lugares, em Como, venceu o time homônimo de virada, por 2 a 1. Os mandantes saíram na frente, com Assane Diao. Mas os rubro-negros voraram com tentos de Théo Hernández e Rafael Leão. O jogo foi o complemento da 19ª rodada a primeira de 2025 (o Milan estava na Arábia Saudita jogando a Supercopa, foi o campeão) e realizado a casa do Como, que fica na regiaõ de Milão, apenas 50km de distância da cidade do Milan. Com a vitória, o Milan vai aos 31 pontos, em sétimo lugar, mas bem longe do líder Napoli, 47. O Como, com 19 pontos, é o 16º, mas apenas um ponto à frente do primeiro dentro da zona de rebaixamento, o Cagliari.

Placar em branco no primeiro tempo O primeiro tempo do Milan foi muito ineficiente. Dependeu quase exclusivamente de jogadas individuais de Rafael Leão, como aquela que ele deu de bandeja para Reijnders chutar em cima do goleiro Butez, e, na sobra, Morata falhou no arremate. Já o Como esteve muito bem, atacando quase sempre pela esquerda e com chutes de Strefezza. Duas dessas finalizações deram trabalho parao goleiro Maignan. Em outro lance, Diao quase marcou, mas a zaga conseguiu rechaçar antes que ele chegasse na bola. Enfim, se um time merecia sair em vantagem para o intervalo, seria o como