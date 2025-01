Leila Pereira promete processar Dudu por ofensas

De acordo com a presidente do Palmeiras, o atacante foi desrespeitoso e machista, e acionou seus advogados

O atacante Dudu está nos Estados Unidos para disputar um torneio amistoso com a camisa do Cruzeiro. No entanto, em terras brasileiras, ele tem se envolvido em várias polêmicas. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, agora prometeu processar o jogador.

A relação entre as partes ficou bastante complicada. Tudo começou quando Leila Pereira afirmou que Dudu deixou o Palmeiras pela “porta dos fundos” ao se transferir para o Cruzeiro. A declaração ocorreu durante o anúncio do novo patrocinador máster do Verdão.