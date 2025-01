Jordana se manifesta sobre questões judiciais do divórcio com Allan, do Flamengo

Jordana Holleben rebateu versões que vieram à tona sobre supostas discordâncias que têm dificultado a assinatura do divórcio com Allan, do Flamengo. A influencer confirmou a existência de questões judiciais – e delicadas – envolvendo o ex-casal, mas cobrou mais responsabilidade à autenticidade dos fatos. Ela deu entrada no processo de separação no início de dezembro.

De acordo com a influenciadora, as divergências entre o ex-casal “têm raízes mais profundas” do que as noticiadas. Holleben também se incomodou com uma suposta ”manipulação de narrativa”, colocando-a no lugar de ”interesseira”.