Inter de Milão x Bologna: onde assistir, escalações e arbitragem

Simone Inzaghi, porém, tem problemas para escalar o time. Afinal, os meias Çalhanoglu e Mkhitaryan estão fora por lesão. Eles já foram desfalques contra o Venezia (vitória por 1 a 0), com Asllani e Zielinski entrando em suas respectivas vagas.

Como chega o Bologna

Em sétimo lugar no Italiano, o Bologna já não sabe o que é perder há três partidas como visitante, apesar de dois tropeços recentes em casa. O time tem apenas uma derrota nos últimos oito jogos fora de seus domínios, aliás.

Um duro golpe para o técnico Vincenzo Italiano é a ausência do zagueiro Lucumí, que levou o terceiro amarelo no empate em 2 a 2 com a Roma. Foi, inclusive, no lance que gerou o gol de empate do time da capital já aos 45+8′ da etapa complementar. Cambiaghi e El Azzouzi seguem fora por lesão.