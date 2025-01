Guia do Paulistão 2025: veja os favoritos, possíveis surpresas e mais

Estadual mais disputado do Brasil começa nesta quarta-feira (15), com chance de tetracampeonato e grandes querendo encerrar jejum / Crédito: Jogada 10

O Estadual mais disputado do Brasil vai começar. O Campeonato Paulista começa nesta quarta-feira (15/01) com Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo lutando mais uma vez contra os times do interior para saber quem será o grande campeão. Assim, o Jogada10 prepara um guia para o torcedor saber quem são os favoritos, quem pode surpreender e no que você precisa ficar de olho no Paulistão.

Quem disputa? Além de Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo, também jogam o Paulistão: Noroeste, Portuguesa, Velo Clube, Guarani, Ponte Preta, Água Santa, RB Bragantino, Inter de Limeira, Mirassol, Novorizontino, Botafogo SP e São Bernardo.

Regulamento O regulamento do Paulistão segue igual ao dos últimos anos. Na primeira fase, os clubes jogam contra todos, menos contra quem estiver no seu grupo. Por exemplo: no grupo A se encontra Botafogo-SP, Corinthians, Inter de Limeira e Mirassol. Estas equipes duelam contra as equipes da chave B,C e D, mas não entre elas. Se classifica os dois melhores de cada grupo. As duas piores equipes na classificação geral, independente do grupo, serão rebaixadas à Série A2 do Campeonato Paulista de 2025. As quartas de final do Paulistão serão disputadas pelos 8 times classificados na 1ª fase, que irão se enfrentar em partida única. Assim como a semifinal. Contudo, nesta fase, os confrontos serão definidos através da classificação geral. O time de melhor campanha enfrenta o de pior campanha. Também em jogo único.

Os vencedores da semifinal avançam para a grande decisão que conta com uma grande diferença. Diferente das outras fases, a final é disputada em jogo de ida e volta. Quem somar mais pontos, é o grande campeão. Vem o tetracampeonato do Palmeiras? O Palmeiras é o atual tricampeão do Campeonato Paulista e busca um inédito tetracampeonato estadual na história do clube. Aliás, o feito só aconteceu uma única vez na história da competição. O Paulistano conquistou o torneio em 1916, 1917, 1918 e 1919. Contudo, como o clube de futebol não existe mais, o Verdão pode se tornar a primeira instituição, ainda em atividade, a alcançar quatro taças seguidas. E se depender do passado, o Palmeiras chega com muita moral. Afinal, os últimos três anos o Verdão conseguiu ficar com o título de formas heroicas e com viradas que ficaram marcadas na história do clube.

Em 2022 a mais marcante na história do torcedor. Após perder por 3 a 1 para o São Paulo, no Morumbis, o Verdão se viu pressionado a reverter um placar muito grande contra um forte adversário. Contudo, sob a batuta de Dudu, o Palmeiras venceu por 4 a 0 e ficou com o título. Assim como em 2023, quando o Alviverde perdeu para o Água Santa por 2 a 1 na ida, mas novamente goleou por 4 a 0 e ficou com a taça. Por fim, em 2024, o time comandado por Abel Ferreira novamente largou atrás, desta vez contra o Santos, ao perder por 1 a 0 na Vila Belmiro. Mas no Allianz Parque, mostrou sua força, triunfou por 2 a 0 e conquistou o tri. Jejum santista Dos quatro considerado grandes do Estado de São Paulo, o que está a mais tempo sem vencer o Estadual é o Santos. Afinal, a última vez aconteceu em 2016, quando o Peixe derrotou o Audax na grande decisão. Nove anos atrás. Desde então, o Alvinegro Praiano ficou sete anos sem sequer chegar na final da competição. No ano passado, enfim, conseguiu disputar o título, mas acabou perdendo a taça para o Palmeiras. Agora, tenta encerrar esse jejum em 2025. Os favoritos Neste início de competição, é possível falar que o favoritismo para conquistar o Paulistão deve ficar entre os quatro grandes: Palmeiras, Corinthians Santos e São Paulo. É verdade que esses mesmos clubes não vivem fases parecidas. Por exemplo, o Peixe chega para a competição após subir da segunda divisão e vem reconstruindo seu elenco. Contudo, o Alvinegro Praiano chegou na decisão no ano passado mesmo estando na Série B, mostrando que a camisa pesa sim.

Além disso, o calendário apertado pode afetar a participação dos grandes. O Corinthians, por exemplo, terá a Pré-Libertadores para disputar já em fevereiro. Com o foco total na competição continental, a tendência é que o Timão preserve seus principais jogadores em boa parte da primeira fase do Estadual. Além disso, o Palmeiras terá o Super Mundial de Clubes em julho e pode usar a competição como um laboratório para montar a equipe ideal, visando a principal competição da temporada. O São Paulo já definiu que sua prioridade no ano será a Libertadores, mas assim como o Palmeiras, deve usar a primeira fase do Estadual como laboratório. Apesar de não investir tanto, o Tricolor conseguiu manter a base de seu elenco e aposta na chegada do ”super-reforço” Oscar para voltar a levantar a taça. Por fim, o Santos tenta apagar a imagem que ficou no ano passado de disputar uma Série B e quer mostrar ao torcedor que um novo Peixe estará dentro de campo. Além disso, provar que pode brigar por todas as frentes, inclusive contra seus principais rivais do Estado. Quem pode surpreender Se tem uma coisa que o Campeonato Paulista adora fazer em todas as suas edições é surpreender. No ano passado, por exemplo, tivemos o Novorizontino chegando na semifinal após eliminar o São Paulo e bater de frente com o campeão Palmeiras. Já em 2023, o Verdão enfrentou o Água Santa na grande decisão. O time de Diadema eliminou o Tricolor Paulista e o RB Bragantino, além de vencer o Alviverde no primeiro jogo da final. Contudo, acabou sucumbido no segundo jogo e ficou com o vice. Além disso, muitos times do interior adoram complicar os grandes. Em 2016, o Audax fez a final contra o Santos, mas acabou perdendo. Já em 2014, o Ituano foi o grande campeão, ganhando do Peixe na decisão.