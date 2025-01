Guardiola tem herdeiros influencer e CEO de marketing; conheça

A fase ruim de Pep Guardiola não se restringe ao comando do Manchester City. Isso porque o treinador e Cristina Serra optaram pelo divórcio após um relacionamento de 30 anos. De acordo com informação do jornal espanhol “El Periódico”, os dois concordaram com a separação de forma amigável. No período em que estiveram juntos, o casal teve três filhos: Maria, de 24 anos; Marius, de 22; e Valentina, de 17.

O veículo espanhol indica que o técnico e a jornalista decidiram por se divorciar em dezembro. Assim, solicitaram a amigos e parentes que não divulgassem a escolha, especialmente para priorizar a conservação da privacidade da família. Apesar de já separados, os dois passaram o Natal juntos em Barcelona, onde decidiram começar o namoro, quando Guardiola já atuava pelos Culés. O treinador e a jornalista oficializaram a união somente em 2014 com uma comemoração civil em Matadepera, quando trabalhava no Bayern de Munique. A família costumava expor a união nos momentos de celebração de títulos de Guardiola. Contudo, a discrição ao foco da mídia internacional era uma prioridade da família.