Guardiola se arrepende de não contratar após seguidas lesões no Manchester City

O técnico Pep Guardiola admitiu ter se arrependido de não ter contratado na janela de transferências do meio do ano em 2024. Nesta temporada, o Manchester City foi acometido por diversas lesões que culminaram em uma sequência negativa de resultados. A equipe sofre com desfalques, principalmente na defesa, com as ausências de Rodri, Stones e Rúben Dias.

“No verão, o clube pensou sobre isso e eu disse “não, não quero fazer nenhuma contratação”. Eu confiei muito nesses caras e pensei que poderia fazer isso (ser campeão) de novo. Depois das lesões, pensei “uau… talvez devêssemos ter feito isso (contratar)”, declarou o treinador.