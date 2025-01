Grupos da Copa do Nordeste são definidos; confira

Novo regulamento

Na fase de grupos, os times competem contra os adversários da mesma chave. Então os quatro melhores classificados avançam para as quartas de final, com o seguinte sorteio: 1º do grupo A enfrenta o 4º do grupo B, 2º do grupo B joga contra o 3º do grupo A, 1º do grupo B enfrenta o 4º do grupo A e, por fim, o 2º do grupo A joga contra o 3º do grupo B.

A grande final será disputada em duas partidas, no formato de ida e volta. Além disso, o mando de campo no segundo jogo será da equipe de melhor campanha geral.

Classificados para a Copa do Nordeste

Altos – PI (campeão piauiense), América-RN (campeão potiguar), Bahia (via ranking da CBF), Ceará (campeão cearense), Confiança (campeão sergipano), CRB (campeão alagoano), Fortaleza ( via ranking da CBF), Náutico (via ranking da CBF), Sampaio Corrêa (campeão maranhense), Sousa (campeão paraibano), Sport (campeão pernambucano) e Vitória (campeão baiano).

Datas da Copa do Nordeste 2025

– Fase de grupos: 22 de janeiro a 26 de março

– Quartas de final: 4 de junho

– Semifinal: 8 de junho

– Final: 3 e 7 de setembro

