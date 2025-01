Grêmio x Goiás pela Copinha: onde assistir e escalações

Grêmio e Goiás se enfrentam, nesta quarta-feira (15), às 15h (de Brasília), no Estádio Dario Rodrigues Leite, na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. O duelo pela terceira fase da Copinha marca o encontro de duas equipes ainda invictas no torneio. O Tricolor Gaúcho mantém os 100% de aproveitamento, portanto vai entrar em campo extremamente confiante para tentar carimbar a classificação para as oitavas de final.

Como chega o Grêmio

O Imortal é dono de uma das melhores campanhas na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Afinal, soma quatro triunfos sobre Vitória da Conquista, Porto Vitória, Atlético Guaratinguetá e Marcílio Dias em seus quatro jogos na competição. Outro fator positivo é que a equipe sofreu apenas um gol até aqui. Ou seja, os guris chegam embalados para este duelo e na tentativa de assegurar a classificação à fase seguinte do torneio.

Como chega o Goiás

O Esmeraldino fez uma fase de grupos perfeita e avançou também com três vitórias em três partidas, bem como na liderança do Grupo 22. Posteriormente, encontrou dificuldades na etapa seguinte, no duelo com o Vitória da Conquista. Depois de empate no tempo regulamentar, o Goiás garantiu a classificação com uma vitória por 5 a 4 nos pênaltis.

GRÊMIO x GOIÁS

Terceira fase da Copinha 2025

Data e horário: quarta-feira, 15/01/2025, às 15h (de Brasília)

Local: Estádio Dario Rodrigues Leite, em Guaratinguetá (SP)

GRÊMIO: Ygor; Smiley, Nathan,Luis Eduardo, João Lima; Kaick, Hiago, Zortea; Alysson, Gabriel Mec e Jardiel. Técnico: Fabiano Daitx.

GOIÁS: Murillo; Lucas Soares, Murilo Camara, Danilo Cunha, Baldória, Ryan, Vitinho, Luquinhas, Vitor Hugo, Willie e Mikel. Técnico: Alexandre Lemos.

Árbitro: Não informado

Auxiliares: Não informado

VAR: Não haverá