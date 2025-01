Flamengo fecha patrocínio milionário com empresa chinesa para camisa

Rubro-Negro acerta com a Shopee para ser a nova patrocinadora do clube até o fim de 2025; Conselho Deliberativo vota, nesta terça, o contrato

De acordo com o “Uol”, o patrocínio renderá R$ 12 milhões fixos ao Flamengo. O pagamento será em três vezes de R$ 4 milhões (fevereiro, abril e julho). Além disso, existe um valor variável. São 5% das vendas no programa da Shopee. O contrato, aliás, será até 31 de dezembro de 2025.

O Flamengo fechou com patrocínio da Shopee, gigante empresa chinesa. A marca estampará a manga das camisas dos times masculino e feminino de futebol, além da equipe de basquete. Para confirmar o vínculo, o Conselho Deliberativo do clube vota, na noite desta terça-feira (14), a nova patrocinadora.

A estreia da marca Shopee no uniforme do Flamengo, aliás, deve acontecer nesta quinta-feira, durante a partida contra o Madureira pelo Campeonato Carioca.

Na última semana, o Flamengo também acertou as renovações de contratos com a InDrive e ABC da Construção. A empresa de motorista de aplicativos vai investir R$ 7 milhões por ano para estampar os microfones das coletivas de imprensa, microfone da FlaTV e barra traseira da camisa do futebol feminino. Além disso, a marca de acabamentos pagará um pouco mais, R$ 7,4 milhões, e ficará no short do time principal do Fla.

