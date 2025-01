Flamengo aprova patrocínio de empresa asiática para camisa em 2025; veja valor

Na noite desta terça-feira (14), o Conselho Deliberativo do Flamengo, agora presidido por Ricardo Lomba, aprovou o patrocínio da Shopee, uma gigante do varejo digital com origem em Singapura. A marca terá exibição na manga da camisa por cerca de R$ 12 milhões. O acordo será de um ano, até o fim de 2025, com o pagamento em três parcelas: fevereiro, abril e julho.

O contrato da Shopee teve aprovação no Conselho por 221 votos a favor, 19 contra e três abstenções. Além de ser exibida na manga das camisas da equipe principal de futebol masculino, o patrocínio se estenderá ao futebol feminino e também na parte frontal do short do time de basquete rubro-negro.